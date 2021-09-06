МИД КНР: ВЭФ стал важной площадкой для экономического сотрудничества между странами Азии

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Восточный экономический форум (ВЭФ) стал важной стратегической площадкой для продвижения многостороннего экономического взаимодействия между странами Северо-Восточной Азии. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"ВЭФ стал важной площадкой для продвижения многостороннего экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии", - подчеркнул он на брифинге.

По словам дипломата, участие председателя КНР Си Цзиньпина в этом масштабном мероприятии свидетельствует о стремлении Пекина наращивать взаимодействие с соседними странами для дальнейшего регионального развития. "Это также продемонстрировало высокий уровень китайско-российских отношений", - добавил он.

Как уточнил Ван Вэньбинь, выступление китайского лидера на ВЭФ было "стратегическим жестом", благодаря которому Пекин надеется продвигать плодотворное сотрудничество по обеспечению мира и стабильности в регионе. "Заинтересованные стороны на это активно откликнулись", - заключил Ван Вэньбинь.

Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что власти Китая намерены использовать потенциал ВЭФ для наращивания торгово-экономического сотрудничества с Дальним Востоком России.

VI Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий прошел Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором был Фонд Росконгресс. ТАСС выступил в качестве генерального информационного партнера и официального фотохост-агентства мероприятия.