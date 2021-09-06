Володин считает, что за скоростным трамваем будущее больших городов

ТВЕРЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Скоростной трамвайный транспорт необходимо развивать в больших городах - именно за ним будущее, при этом для развития современного городского транспорта требуются законодательные решения, заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе посещения Тверского механического завода электротранспорта.

В ходе рабочей поездки в Тверскую область председатель Госдумы посетил заводские цеха и обсудил с губернатором Тверской области Игорем Руденей вопросы развития городского электротранспорта и обновления подвижного состава. По словам Володина, модернизация в этой сфере позволит найти решение многих проблем - в сферах занятости, экологии, развития инфраструктуры и повышения качества жизни горожан.

"Трамвай - основной вид транспорта. Он сейчас испытывает не лучшие времена, в целом идет сокращение и трамвайных путей, и маршрутов, и количества людей, которые перевозятся трамвайным транспортом, даже если посмотреть за 15 лет, количество пассажиров уменьшилось почти в 4,5 раза. Это плохо, потому что если только исчезнут трамвайные маршруты, мы потом их не сможем восстановить", - сказал Володин в ходе осмотра производства.

Он отметил, что "именно за скоростным трамваем будущее в больших мегаполисах, городах, где нет метро". "И учитывая, что в таких городах есть выделенные маршруты под трамваи, не нужно уходить под землю - это намного дороже, менее комфортно. Надо строить скоростной трамвай, скоростные линии, а для этого действительно нужны инвестиции", - сказал спикер Госдумы.