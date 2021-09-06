Газпромбанк выделит "Сервис-телекому" 47 млрд руб. на покупку башенного портфеля оператора

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Газпромбанк выделит финансирование в размере 47 млрд рублей сроком на 12 лет ГК "Сервис-телеком" для покупки у международного телекоммуникационного холдинга VEON Ltd. (представлен на территории России под брендом "Билайн") 100% пакета акций АО "Национальная башенная компания", владеющего одним из крупнейших портфелей телекоммуникационной инфраструктуры на российском рынке, сообщили в пресс-службе банка.

Таким образом, ГК "Сервис-телеком" станет лидером рынка и крупнейшей в стране независимой башенной компанией с перспективой стабильного спроса со стороны крупнейших российских телеком-операторов. Соответствующие документы были подписаны 5 сентября. Финансовое закрытие сделки ожидается в IV квартале 2021 года после получения одобрения ФАС.

При реализации сделки консультантом покупателя выступил инвестиционный банк Aspring Capital, а юридическим консультантом ГК "Сервис-телеком" - юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.