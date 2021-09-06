Шадаев: второй пакет мер поддержки IT-отрасли находится в высокой степени готовности

МОСКВА, 6 сентября./ТАСС/. Второй пакет мер поддержки IT-отрасли находится в высокой степени готовности и согласован со всеми заинтересованными ведомствами, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на оперативном совещании с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"В целом, у нас программа поддержки IT-отрасли, так называемый второй пакет мер, в высокой степени готовности, согласован со всеми заинтересованными ведомствами. И прошу поддержать его утверждение", - сказал министр.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что власти должны успеть принять второй пакет в первом полугодии 2021 года. По его словам, в него вошли более 60 различных мер поддержки. Чернышенко отмечал, что второй пакет мер поддержки IТ-отрасли искусственно притормозили из-за решения вопроса по включению "цифрового налога" на глобальные IТ-компании.

Налоговый маневр для IT

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, который подразумевает, в частности, снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников.