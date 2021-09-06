Мишустин: новые меры поддержки для IT должны быть не менее эффективными, чем действующие

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Второй набор мер поддержки для IT-отрасли должен быть не менее эффективным, чем уже принятый. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Он напомнил о том, что кабмин по инициативе президента Владимира Путина реализует комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли. Глава кабмина попросил руководителя Минцифры Максута Шадаева доложить, как ведется подготовка нового пакета мер поддержки для этой сферы.

"Второй пакет должен быть не менее эффективным, чем первый. Очень важно, что к его проработке вы привлекли экспертов отрасли. В таких вопросах обязательно нужно слышать мнение компаний, для которых и создаются меры поддержки. Они хорошо понимают, какие именно решения им нужны для развития", - указал глава кабмина, заслушав доклад.

Первый набор мер поддержки для IT-отрасли был утвержден в прошлом году. Для тех, кто занимается разработкой, продажей и внедрением программного обеспечения, власти снизили страховые взносы, уменьшили ставку налога на прибыль. Кроме того, операции по реализации прав на использование программных продуктов, которые включены в реестр российского программного обеспечения, были освобождены от НДС.

"Все это позволило создать в нашей стране комфортные налоговые условия для развития бизнеса в сфере программного обеспечения, открыло дополнительные возможности для разработки новых продуктов, привлечения специалистов. Уже есть неплохие результаты", - констатировал премьер.

В частности, пояснил он, с момента утверждения новых льгот количество аккредитованных российских IT-компаний выросло почти на 3 тыс. Число программных продуктов, включенных в реестр отечественного ПО, увеличилось примерно на 4,5 тыс. "И правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора", - заверил Мишустин.