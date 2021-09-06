{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свыше 4,3 тыс. км дорог планируют отремонтировать в Тверской области к 2026 году

Особое внимание уделят местным и межмуниципальным дорогам, подъездам к школам, поликлиникам и соцучреждениям, сообщил губернатор Игорь Руденя

ТАСС, 6 сентября. Власти Тверской области планируют до 2026 года в рамках стратегии развития региона организовать ремонт более 4,3 тыс. км дорог, в том числе местного значения, подъездных путей к школам и поликлиникам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026", проходящем в понедельник в Твери.

"За прошедшие пять лет ежегодный объем ввода построенных и отремонтированных дорог в нашем регионе вырос более чем в три раза. В предстоящие пять лет планируется привести в нормативное состояние 4 тыс. 322 км наших дорог. Особое внимание будет уделяться местным и межмуниципальным дорогам, подъездам к школам, поликлиникам и социальным учреждениям", - сказал Руденя.

По его словам, также будут реализованы крупные проекты, например, строительство Западного моста через Волгу в Твери, транспортной хорды, которая соединит федеральные магистрали М-9 "Балтия", М-10 "Россия" и М-11 "Нева". Запланированы ремонт и расширение трассы М-9 на участке от города Волоколамска Московской области до города Ржева. "Расширение ее до четырех полос даст возможность нам, конечно же, сформировать более торжественный, можно сказать, парадны въезд в город Ржев. Ну и, конечно, улучшит доступность для жителей нашего региона, соединив нас более полноценно с Московской агломерацией", - отметил он.

Как сообщалось, в Тверской области по итогам дорожного сезона 2020 года вели в эксплуатацию около 543 км отремонтированных автомобильных дорог, что почти в четыре раза больше объектов, чем было приведено в порядок в 2016 году. На 2021 год запланирован ремонт свыше 560 км автомагистралей, в том числе порядка 226 км муниципальных дорог.

Региональный форум "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026" проходит в Твери 6 сентября, посвящен обсуждению стратегии достижения национальных целей развития, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным. В мероприятии принимают участие депутаты Государственной думы, областного законодательного собрания, представители исполнительной власти региона, муниципалитетов, общественных организаций.

Теги
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
Голикова считает, что отмена МРОТ при нынешнем законодательстве породит хаос
Вице-премьер РФ отметила, что у минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума разная экономическая сущность
Читать полностью