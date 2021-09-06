Свыше 4,3 тыс. км дорог планируют отремонтировать в Тверской области к 2026 году

ТАСС, 6 сентября. Власти Тверской области планируют до 2026 года в рамках стратегии развития региона организовать ремонт более 4,3 тыс. км дорог, в том числе местного значения, подъездных путей к школам и поликлиникам. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя на форуме муниципальных образований "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026", проходящем в понедельник в Твери.

"За прошедшие пять лет ежегодный объем ввода построенных и отремонтированных дорог в нашем регионе вырос более чем в три раза. В предстоящие пять лет планируется привести в нормативное состояние 4 тыс. 322 км наших дорог. Особое внимание будет уделяться местным и межмуниципальным дорогам, подъездам к школам, поликлиникам и социальным учреждениям", - сказал Руденя.

По его словам, также будут реализованы крупные проекты, например, строительство Западного моста через Волгу в Твери, транспортной хорды, которая соединит федеральные магистрали М-9 "Балтия", М-10 "Россия" и М-11 "Нева". Запланированы ремонт и расширение трассы М-9 на участке от города Волоколамска Московской области до города Ржева. "Расширение ее до четырех полос даст возможность нам, конечно же, сформировать более торжественный, можно сказать, парадны въезд в город Ржев. Ну и, конечно, улучшит доступность для жителей нашего региона, соединив нас более полноценно с Московской агломерацией", - отметил он.

Как сообщалось, в Тверской области по итогам дорожного сезона 2020 года вели в эксплуатацию около 543 км отремонтированных автомобильных дорог, что почти в четыре раза больше объектов, чем было приведено в порядок в 2016 году. На 2021 год запланирован ремонт свыше 560 км автомагистралей, в том числе порядка 226 км муниципальных дорог.

Региональный форум "Верхневолжье. Стратегия развития 2021 - 2026" проходит в Твери 6 сентября, посвящен обсуждению стратегии достижения национальных целей развития, утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным. В мероприятии принимают участие депутаты Государственной думы, областного законодательного собрания, представители исполнительной власти региона, муниципалитетов, общественных организаций.