"Россети" завершили модернизацию центра питания горнолыжного курорта "Сорочаны"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила работы по модернизации подстанции "Дмитров", которая обеспечивает энергоснабжение Дмитровского городского округа с населением 165 тыс. человек, а также горнолыжный курорт "Сорочаны", говорится в сообщении компании.

В ходе реализации проекта на подстанции было обновлено открытое распределительное устройство. В частности, были установлены шинные и линейные порталы, трехполюсные колонковые выключатели, предназначенные для разрыва цепи и погашения дуги, и разъединители, создающие разрыв цепи при проведении ремонтных работ и техобслуживания. На "Дмитрове" также смонтировали однофазные измерители тока и напряжения и комплекты ограничителей напряжения, которые защищают изоляцию энергооборудования от грозовых и коммутационных напряжений.

Суммарные инвестиции в модернизацию подстанции составили 318 млн рублей. В компании уточнили, что новое оборудование, произведенное в России, управляется в автоматизированном режиме, не требует постоянного обслуживания и рассчитано на эксплуатацию в течение 25 лет.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.