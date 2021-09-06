Зона свободной торговли Хайнаня привлекла инвесторов из Гонконга, Макао и Тайваня

ХАЙКОУ, 6 сентября. /ТАСС/. Создание в китайской провинции Хайнань зоны свободной торговли привлекло в этот регион инвестиции из Гонконга, Макао и Тайваня. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, с 2018 года на Хайнане было зарегистрировано 781 предприятие с участием инвесторов из Гонконга, что составляет около 41% от общего числа созданных в регионе компаний с иностранным капиталом. Общий объем инвестиций из Гонконга насчитывает около $4,75 млрд, что составляет около 78,5% от общего показателя.

В то же время бизнесмены из Тайваня за последние три года инициировали на Хайнане более 150 проектов и осуществили капиталовложения на $300 млн. В основном тайваньские инвесторы вкладывают средства в высокие технологии, сферу услуг и сельское хозяйство.

Как отметили представители властей провинции, в шести индустриальных парках Хайнаня созданы специальные информационные платформы для компаний из Гонконга, Макао и Тайваня, которые облегчают им обмен информацией, получение услуг, процессы коммуникации и внедрения в производство научных и технологических разработок. К настоящему времени этими платформами пользуются около 320 компаний и 200 высококвалифицированных профессионалов из этих трех регионов. Общий объем уставного капитала этих предприятий составляет около 52,1 млрд юаней ($8,1 млрд).

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, а также заложить прочную инновационную базу.