МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. РЖД привлекли "зеленый" кредит на 585 млн швейцарских франков (около $638 млн) сроком на семь лет. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

"Первыми среди российских транспортных компаний привлекли "зеленый" кредит. Сумма кредита у банка UniCredit - 585 млн швейцарских франков, срок - семь лет", - отмечается в публикации.

Процентная ставка привязана к выполнению "зеленых" показателей.

"Например, чем ниже выбросы в атмосферу или потребления воды, тем ниже ставка", - уточнили в РЖД.

Сегодня РЖД - один из крупнейших ESG-заемщиков на российском рынке и единственный корпоративный заtмщик, представляющий Россию на рынке "зеленых" еврооблигаций, напомнили в компании. Средства от размещения направляются на экологические и социальные проекты компании.