Чернышенко: в финал олимпиады по финансовой безопасности вышли 500 человек

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. В финал Международной олимпиады по финансовой безопасности вышли 500 студентов и школьников. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

В аппарате добавили, что Чернышенко провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности. Мероприятие организовали по поручению президента РФ Владимира Путина, оно проходит в России с мая по ноябрь 2021 года. В заседании приняли участие директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, представители Минобрнауки, Минспорта и Минпросвещения, Министерства финансов, а также МЧС России, администрации Краснодарского края и образовательного фонда "Талант и успех".

"В финал олимпиады вышло 500 человек. Из них 440 российских школьников и студентов и 60 студентов из вузов стран ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении", - отметил Чернышенко. Он добавил, что для участия в Олимпиаде зарегистрировались более 31 тыс. участников из 7 стран.

По словам вице-премьера, принято решение, что победители Олимпиады получат дополнительные возможности при поступлении в вузы. Например, школьники смогут без вступительных испытаний поступить на бюджет по программам бакалавриата и специалитета. А студенты без экзаменов смогут поступить на бюджет в магистратуру или аспирантуру в вузы-участники Международного сетевого института.

"Сейчас уже сформированы все тестовые задания для финалистов по обществознанию, юриспруденции и международным отношениям. Они прошли содержательную экспертизу специалистами Росфинмониторинга, а также профессиональную тестологическую экспертизу. Но программа для участников олимпиады не будет ограничена только этим. Финалистов ждет большая экскурсионная программа - они посетят Олимпийский парк, парк науки и искусства "Сириус" и другие интересные места Сочи. Помимо деловой программы, в период проведения финала будут организованы творческие выступления участников", - добавил Юрий Чиханчин.

Финальный этап состоится в образовательном центре "Сириус" с 3 по 9 октября.

Руководитель Росфинмониторинга также отметил, что в апреле и мае 2021 года в рамках мероприятий олимпиады в 20 тыс. общеобразовательных организаций прошел Всероссийский урок по теме "Финансовая безопасность". В нем приняли участие более 1,5 млн учеников 8, 9 и 10 классов.

По итогам совещания даны поручения Минобрнауки России, администрации Краснодарского края обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность участников Олимпиады, медицинской сопровождение на период проведения мероприятия и проведение экспресс-тестирования на наличие коронавирусной инфекции.