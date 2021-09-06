"Яндекс" ответил на претензии "Оллмай.блог" насчет идеи разработки сервиса перевода видео

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" не использовал идею непубличного акционерного общества "Оллмай.блог" при разработке технологии автоматического переводчика видео, компания категорически не согласна с утверждениями и требованиями, изложенными в исковом заявлении "Оллмай.блог". Об этом сообщили ТАСС в "Яндексе".

Ранее издание РБК писало о том, что НАО "Оллмай.блог" 1 сентября подало иск против "Яндекса" в Aрбитражный суд города Москвы. Истец - одно из юрлиц сервиса AllMyBlog, который занимается автоматизацией процесса размещения, локализации и монетизации видео на международных видео платформах.

Как отмечает РБК со ссылкой на исковое заявление, AllMyBlog просит признать размещенную на сайте "Яндекса" информацию о том, что компания разработала технологию машинного перевода видео, не имеющую аналогов в мире, не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию истца. Последний также просит суд обязать "Яндекс" указать, что это не новая технология, что подобные разработки велись в том числе командой AllMyBlog и что интернет-компания видела первые результаты работы этого продукта, презентационные материалы с описанием технологии и сопроводительное письмо с предложением о возможном сотрудничестве.

"Яндекс" категорически не согласен с утверждениями и требованиями, изложенными в исковом заявлении НАО "Оллмай.блог". "Яндекс" не использовал и не использует никакие технологии или иные наработки НАО "Оллмай.блог" в своем продукте. "Яндекс" также не вел переговоры об инвестициях c НАО "Оллмай.блог", - сообщили ТАСС в "Яндексе".

В пресс-службе добавили, что "Яндекс" начал проект по разработке технологии, благодаря которой пользователи смогут смотреть ролики на иностранном языке с закадровым переводом, осенью 2020 года - тогда начались первые обсуждения разработки. "В этом проекте мы используем только собственные технологии компании - машинный перевод, биометрию, распознавание и синтез речи. 16 июля 2021 мы публично анонсировали появление функции перевода видео в "Яндекс.Браузере" и показали то, как она будет работать", - пояснили в компании.

ТАСС отправил запрос в AllMyBlog.

О функции перевода видео

В "Яндексе" добавили, что перевод видео будет осуществляться бесплатно по нажатию на одну кнопку - пользователю не нужно будет что-то дополнительно скачивать или устанавливать, пользоваться какими-то сторонними платформами или дополнительным программным обеспечением. Технология сама распознает язык оригинала видео и после нажатия на кнопку переводит его моментально или за несколько минут - в зависимости от длины ролика.

Как подчеркнули в "Яндексе", судя по общедоступной информации, этот подход существенно отличается от проекта, реализуемого Taradam. "В видео на официальном сайте данного проекта говорится, что для перевода необходимо открыть Telegram-бота, загрузить в него ссылку на ролик, выбрать язык оригинала, оплатить данную услугу и подождать, пока сервис переведет видео. При этом указанное время ожидания составляет "минуту и более" на каждую минуту видео. Этот подход принципиально отличается от функции перевода видео, созданного "Яндексом", - уточнили в компании.

"Мы ценим, что разные бизнесы думают об одних и тех же задачах, решают их по-разному и для разных аудиторий. Это только подчеркивает актуальность проблемы стирания языковых границ", - заключили в "Яндексе".