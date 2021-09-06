В Тульской области ожидают ежегодного прироста инвестиций в 400 млрд рублей к 2030 году

ТУЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Тульской области рассчитывает к 2030 году выйти на ежегодный прирост инвестиций на 400 млрд рублей за счет внедрения новых инструментов привлечения инвесторов, которые начали разрабатывать в регионе в пилотном режиме. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба облправительства по итогам оперативного совещания у губернатора Алексея Дюмина.

"Объем инвестиций, привлеченных в экономику региона за пять лет, превысил 700 млрд рублей. К 2024 году планируется достичь объема инвестиций в размере 206 млрд рублей, а к 2030 - уже 400 млрд рублей в год", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Регион стабильно входит в десятку лучших субъектов России в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, по итогам 2020 года он занял четвертое место, отметили в пресс-службе. "В своем послании Федеральному собранию президент России объявил о запуске нового "инвестиционного цикла" российской экономики, позволяющего нарастить к 2030 году темпы прироста инвестиций до 70%. В Тульской области налажена эффективная работа с инвесторами, и механизм выполнения поручения президента нам понятен", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Способствовать дальнейшему росту объема инвестиций будет выполнение принятой программы социально-экономического развития области до 2026 года и применение новых инструментов работы с потенциальными инвесторами, для реализации проектов им уже сейчас предлагается около 500 площадок. С 2016 года Тульская область заключила более 160 инвестсоглашений, сейчас на сопровождении находится 119 проектов с общим объемом вложений более 590 млрд рублей. Еще несколько крупных проектов планируется завершить в 2022-2024 годах, в том числе строительство заводов по выпуску картофельных хлопьев и этилового спирта, с комбикормов, аммиака и карбамида, продукции для нефтегазовой промышленности, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Тульский регион вместе Воронежской, Московской, Нижегородской и Сахалинской областями вошел в список пилотных регионов, где будут внедрены новые инвестиционные правила, которые будут состоять из нескольких блоков. Первый - это "инвестиционная декларация", которая отразит планы региона по инвестиционному развитию на ближайшую перспективу, приоритеты и механизмы стимулирования инвесторов. Второй блок подразумевает создание свода инвестиционных правил, который представляет собой пошаговые алгоритмы действий в ключевых для инвесторов случаях. Третий блок - создание цифровой инвестиционной карты регионов с детальной, постоянно обновляемой информацией, которая необходима субъекту.