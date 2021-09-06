Индекс Мосбиржи в очередной раз превысил исторический максимум

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник вырос до 4 028,25 (+0,66%) пункта, в очередной раз обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:50 мск.

Индекс РТС поднялся на 0,16%, до 1 737,01 пункта.

На предыдущих тогах 3 сентября индекс Мосбиржи превысил исторический максимум и достиг 4 001,7 пункта (+0,27%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE падает на 0,74% - до $72,07 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,71% и торгуется на уровне $68,8 за баррель.