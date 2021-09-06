ФРГ намерена обязать производителей смартфонов поддерживать устройства в течение семи лет

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Германия планирует ввести обязательное требование к производителям смартфонов по поддержанию устройств в течение семи лет. Об этом сообщил портал, специализирующийся на выпуске технологических новинок Heise Online.

По его информации, в настоящее время правительство ФРГ ведет переговоры с Европейской комиссией относительно возможного ужесточения требований к изготовителям смартфонов, в соответствии с которыми необходимо увеличить сроки выпуска программного обеспечения до семи лет со дня релиза устройства. Основанием для этого послужили более строгие экологические меры, связанные с использованием смартфонов и планшетов. Вместе с тем, как пишет портал, речь идет не только об обновлении версий программного обеспечения, но и о расширении сроков выпуска патчей и запчастей для новых мобильных устройств.

При этом потребность в запасных частях для смартфонов должна быть удовлетворена в течение пяти лет. Запчасти для планшетов должны быть доступны не менее шести лет. Таким образом, срок обслуживания и ремонта мобильной техники следует увеличить до семи лет - на два года больше, чем рассматривается в Евросоюзе. Кроме того, отмечается, что ФРГ настаивает на том, чтобы производители смартфонов публиковали цены на запчасти, а не повышали их впоследствии.

В свою очередь такие известные производители мобильных устройств, как Apple, Google, Huawei и Samsung выступают за трехгодичную поддержку гаджетов и ограничение срока ремонта комплектующих. Причем обновление не должно превышать двух лет.

Данная инициатива уже вызвала недовольство со стороны ряда компаний. В частности, отраслевая организация DigitalEurope, в которую входят вышеперечисленные технологические гиганты, предлагают ограничить доступные комплектующие только экранами и батареями, поскольку другие компоненты, включая камеры и микрофоны, редко выходят из строя.