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"Роснефть" вышла из уставного капитала Rosneft Vietnam B.V.

Rosneft Vietnam B.V. является оператором проекта по добыче газа и конденсата во Вьетнаме

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" вышла из уставного капитала своего дочернего предприятия Rosneft Vietnam B.V. Об этом говорится в сообщении компании.

Rosneft Vietnam B.V. является оператором проекта по добыче газа и конденсата во Вьетнаме. "Роснефть" владела 100% долей в компании. Изменения вступили в силу 2 сентября.

"Роснефть" участвовала во Вьетнаме в проекте по добыче газа и конденсата и проекте геологоразведочных работ на Блоке 06.1 во Вьетнаме. Доля Rosneft Vietnam B.V. (оператор) в проекте составляет 35%, индийской ONGC - 45%, вьетнамской PVN - 20%. Проект реализуется на основе соглашения о разделе продукции (СРП). На участке блока расположено три газоконденсатных месторождения - Lan Tai, Lan Do и PLD. Месторождения находятся в 370 км от берега в бассейне Нам Кон Сон.

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