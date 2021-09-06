СМИ: турпоток из России в Хорватию вырос на 351% по сравнению с 2020 годом

ЗАГРЕБ, 6 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из России в Хорватию за восемь месяцев текущего года увеличился на 351% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщило в понедельник государственное информационное агентство HINA.

По его данным, в общей сложности за рассматриваемый период россияне на отдыхе в Хорватии провели 561,7 тыс. ночевок.

Лидером списка по ночевкам в Хорватии является Германия, показатель которой составляет 16 млн. Затем следуют собственно хорватские туристы, совокупное количество ночевок которых достигло 10,1 млн. Следующие позиции занимают Австрия, Словакия, Словения, Чехия и Нидерланды.

В настоящее время в Хорватии, в том числе на Адриатическом побережье страны, отдыхают порядка 540 тыс. иностранных и местных туристов.

Всего за рекордный сезон 2019 года Хорватию посетили 21 млн иностранных туристов, в том числе 154 тыс. гостей из России. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса удалось выйти всего на 30% от данных показателей.