"Русгидро" увеличит финансирование работ по ремонту энергообъектов ДФО на 20% в 2021 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" увеличит объем финансирования работ по ремонту и модернизации энергообъектов в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2021 году на 20%, почти до 36 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании в понедельник.

"Все объекты группы "Русгидро", расположенные на территории ДФО, ведут активную подготовку к предстоящему отопительному сезону. В 2021 году объем финансирования мероприятий по ремонту и модернизации энергообъектов по сравнению с предыдущим годом увеличен на 20% - до 35,8 млрд рублей", - говорится в сообщении по итогам совещания по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 годов, которое провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Хабаровске.

Отмечается, что на Дальнем Востоке уже отремонтированы 164 турбоагрегата и гидроагрегата, 210 котлоагрегатов, почти 3 тыс. км линий электропередачи разных классов. Полностью работы завершат к 1 ноября текущего года. Также ведутся работы по модернизации Нерюнгринской ГРЭС, в течение четырех лет в работы по повышению надежности электростанции будет вложено более 5 млрд рублей, будет обновлено котельное, турбинное, электротехническое и другое оборудование станции.

"Стабильное энергоснабжение потребителей и выполнение ремонтной программы обеспечиваются, несмотря на крайне сложную ситуацию, сложившуюся в ряде регионов Дальнего Востока. Так, в результате сильных паводков в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской АО оказались подтоплены 5 086 опор линий электропередачи, природные пожары в Якутии повредили 431 опору ЛЭП. Восстановительные работы на пострадавших от стихии объектах будут полностью завершены в ближайшее время, потребители запитаны по резервным схемам энергоснабжения", - добавили в пресс-службе.

На совещании особое внимание уделили вопросам поставки угля для нужд Артемовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС, Хабаровской ТЭЦ-3 и Нерюнгринской ГРЭС. В результате роста цен на энергетический уголь на мировом рынке угледобывающие компании переориентировали поставки угля на экспорт. Для закрытия потребности в угле "Русгидро" планирует провести повторные закупочные процедуры угля для нужд тепловых станций в регионе. Завоз топлива в изолированные энергосистемы с ограниченной транспортной доступностью (Якутия, Магаданская область, Камчатский край, Чукотский АО) ведется по графику, поставка топлива в рамках северного завоза 2021 года законтрактована на 100%, добавили в пресс-службе.