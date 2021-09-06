Производство водки в России в январе-августе снизилось на 4,9%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Производство водки в России в январе - августе 2021 года снизилось на 4,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 45,78 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

"Объем производства водки в январе - августе 2021 года составил 45,78 млн дал (95,1% от уровня аналогичного периода прошлого года). В августе 2021 года произведено 6,55 млн дал (89,3% от уровня прошлого года)", - отмечается в сообщении.

По данным союза, объем производства коньяка в январе - августе 2021 года снизился на 5,3% и составил 4,68 млн дал, в августе - на 13,6%, до 0,55 млн дал. Объем производства вин шампанских и игристых в январе - августе 2021 года снизился на 21,7% и составил 5,74 млн дал, в августе вырос на 27,4%, до 1,12 млн дал. Производство тихих вин в январе - августе 2021 года снизилось на 1% и составило 19,88 млн дал, в августе - на 19%, до 2,72 млн дал.

Объем производства фруктовых (плодовых) вин в январе - августе 2021 года снизился на 14,9% и составил 6,91 млн дал, в августе снижение составило 50,7%, до 0,71 млн дал. Объем производства напитков винных, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе - августе 2021 года снизился на 27,8%, до 3,91 млн дал, в августе - на 60,3%, до 0,41 млн дал. Объем производства напитков винных, изготовляемых с добавлением этилового спирта, в январе - августе 2021 года снизился на 57,1%, до 115,5 тыс. дал, в августе 2021 года снижение составило 72,1%, до 2,88 тыс. дал.

Всего производство винодельческой продукции в январе - августе 2021 года снизилось на 13,5% и составило 36,69 млн дал, в августе снижение составило 16%, до 4,97 млн дал. Объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - августе 2021 года составил 105,47 млн дал, что на 3,8% меньше показателя за аналогичный период 2020 года, в августе этот показатель достиг 14,9 млн дал (снижение на 11,8%). Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе - августе 2021 года снизился на 1,1% и составил 60,95 млн дал, в августе снижение составило 9,4%, до 8,42 млн дал.