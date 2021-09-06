Пушилин объяснил, почему ДНР и ЛНР не могли прийти к общему знаменателю в экономике

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Значительные различия в законодательстве не позволяли долгое время Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) прийти к общему знаменателю в экономике, несмотря на общность политического вектора. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, выступая на состоявшейся в понедельник в режиме видеоконференции встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником, на которой республики Донбасса приняли решение о создании общего экономического пространства.

"Нам с моим коллегой Леонидом Ивановичем Пасечником не раз и не два задавали вопрос: зачем между братскими государствами таможня? Так исторически сложилось, что у нас законодательство, особенно касающееся экономики, различалось, и одномоментно сделать его единым не представлялось возможным, - заявил глава ДНР, выдержки из выступления которого на совещании были опубликованы на его сайте.

"С Луганской народной республикой мы находимся в одинаковых условиях войны, блокады, непризнанности. В силу этих и других причин республикам тяжело конкурировать с другими странами", - сказал на совещании Денис Пушилин. "Тем не менее даже при наличии таких серьезных вызовов наши государства развиваются. Другое дело, что нас не устраивают темпы развития, мы ставим целью быстрые качественные изменения в наших республиках", - добавил глава ДНР.

При этом Пушилин отметил, что ДНР и ЛНР не стояли на месте в деле экономического сближения. По поручению глав республик была создана совместная рабочая группа, которая проделала большую работу, в данный момент завершается синхронизация таможенного, налогового, гражданского законодательства республик Донбасса, сообщил глава ДНР.

"С 2014 года мы с братской Луганской народной республикой находимся в одном политическом поле, теперь мы готовы взаимодействовать по общим экономическим правилам, в одном экономическом пространстве. Уверен, это всем нам пойдет на пользу", - заявил глава ДНР. По его словам, целью планов социально-экономического развития республик Донбасса является повышение уровня жизни населения и обеспечение необходимого для этого подъема экономики.

По итогам заседания в понедельник главы ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства и о подписании в ближайшее время договора о едином таможенном пространстве. Они приняли программы скоординированного социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022-2024 годы. Согласно этим программам, в течение предстоящих трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату в целом по экономике в 2,3 раза, до 35 тыс. рублей, а среднюю пенсию - в 1,3 раза, до 13,8 тыс. рублей. В бюджетной сфере средняя зарплата должна достигнуть 29 тыс. рублей. Таким образом, предполагается увеличить размеры пенсий и социальных пособий до уровня, сопоставимого с аналогичными выплатами в Ростовской области России и гарантированно превышающего уровень Украины.