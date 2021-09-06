Развитие северного склона на курорте "Ведучи" в Чечне начнется в 2022 году

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Работы по развитию северного склона на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике начнутся в новом строительном сезоне в 2022 году. Там планируется построить 14 км горнолыжных трасс и несколько канатных дорог, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев в понедельник в ходе мероприятий, посвященных Дню республики.

"У нас сформирован план по развитию северно-ориентированного склона "Ведучи". Сейчас уже осуществляется поставка оборудования канатной дороги, которая соединит южно-ориентированный и северный склон. Кроме этого, у нас сегодня уже запроектированы три канатные дороги на северно-ориентированном склоне и 14 км трасс. Проектная документация есть, подрядчики определены, масштабная стройка у нас начнется в начале следующего строительного сезона", - сказал Тимижев.

По его словам, все горнолыжные трассы на северном склоне курорта будут оборудованы системой искусственного снегообразования. Кроме того, планируется строительство энергосетей для бесперебойного обеспечения курорта электроэнергией.

"Сегодня все наши канатные дороги достаточно высокоэнергоемкие, потребление энергии значительное. Поэтому сегодня совместно с "Россетями" и при большой поддержке главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова ведется активная работа по созданию этих сетей. Предполагается строительство около 70 км новой высоковольтной линии электропередачи с соответствующей подстанцией, которая непосредственно будет заводить электрическую энергию на курорт", - пояснил глава КСК.

Он также добавил, что газификация "Ведучи" осуществляется в рамках совместной программы с "Газпромом". "У нас в газификации нуждаются, в основном, объекты резидентов, инвесторов. Это гостиницы, рестораны и так далее - там объем не такой большой, и я думаю, что к 2023 году курорт будет обеспечен газом", - сказал Тимижев.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная траса для круглогодичного катания. Ее протяженность - 960 м, она расположена на высоте 1 500 м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.