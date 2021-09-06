Премьер-министры Белоруссии и РФ обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в понедельник провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, в ходе которого были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Совмина Белоруссии.

"Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в различных сферах", - отметили в белорусском правительстве.

Кроме того, заявили в Совмине Белоруссии, премьер-министры подчеркнули "конструктивный характер взаимодействия в рамках углубления интеграции в Союзном государстве Беларуси и России".

В свою очередь пресс-служба кабмина РФ также сообщила в понедельник о прошедшей телефонной беседе.

Президенты двух стран планируют 9 сентября обсудить на встрече в Москве союзные программы, подготовленные правительствами, и международную проблематику. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в минувший вторник отметил, что спустя три года Москва и Минск находятся на финише по вопросу дорожных карт интеграции. По его словам, подписание этих документов на уровне правительств может состояться в Минске 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства Белоруссии и России.