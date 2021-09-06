Правительство России вместе с властями Чечни проработает реализацию девяти инвестпроектов

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Реализация девяти инвестиционных проектов на территории Чечни будет проработана правительством России совместно с властями северокавказской республик. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогу совещания о социально-экономическом развитии Чечни.

"Только что девять проектов мы договорились взять в проработку с тем, чтобы оказать поддержку на правительственном уровне, федеральном уровне. Инвестиционные проекты, которые создают новые рабочие места, новые инвестиции, источники роста и повышения качества жизни граждан Чеченской Республики. Поэтому со стороны правительства мы будем уделять самое пристальное внимание, оказывать поддержку региону, который для себя ставит действительно большие амбициозные цели по улучшению жизни, социально-экономическому развитию, образованию, решению тех проблем, которые не решены", - сказал Новак.

По его словам, в республике уже реализуются крупные программы и инвестиционные проекты. "Перспективы развития региона я оцениваю как очень позитивные, не только перспективы, но и фактическое развитие, которое здесь происходит, потому что мы видим, что реализуются очень серьезные программы социально-экономического развития, реализуются крупные инвестиционные проекты, инфраструктура строится, электроэнергетические объекты", - добавил вице-премьер.

В ходе совещания председатель правительства Чечни Муслим Хучиев озвучил проблемные вопросы в реализации проектов, которые сдерживают развитие региона. Среди них технологическое присоединение объектов ОЭЗ ППТ "Грозный" к общенациональным электрическим сетям, докапитализация трех микрофинансовых организаций, строительство битумного завода, выделение дополнительных лимитов по аэровокзальному комплексу аэропорта Грозный "Северный" в размере 9 411 млн рублей и расширение сахарного завода.

Как сообщалось ранее, по итогам первого полугодия 2021 года на территории Чеченской Республики завершена реализация 164 инвестиционных проектов на 11,3 млрд рублей, создано 1 453 рабочих места. На данный момент на стадии реализации в регионе находятся 624 инвестиционных проекта на 126,47 млрд рублей.