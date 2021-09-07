В Петропавловске-Камчатском построят два жилых квартала на 200 тыс. кв.м

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Два жилых квартала с общей площадью квартир до 200 тыс. кв. метров построят в Петропавловске-Камчатском в рамках реализации на полуострове проекта "Дальневосточный квартал". Об этом в интервью ТАСС по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Мы стали одним из первых регионов, который участвует в программе "Дальневосточный квартал". Уже просчитаны два квартала комплексной застройки, в каждом из которых будет до 100 тыс. квадратных метров жилья. Активно сотрудничаем с нашими институтами развития и строительными, с ДОМ.РФ, с [генеральным директором ДОМ.РФ] Виталием Мутко подготовили к подписанию соглашение - они будут помогать нам проектировать один из кварталов. Договорились, что будем строить арендное жилье, но нового типа, качественное", - сказал Солодов.

Глава региона уточнил, что несмотря на то, что власти региона ежегодно наращивают темпы строительства, рынок жилья на Камчатке все еще "катастрофически узок". "Если в 2019 году мы построили 35 тыс. кв.м жилья, то по итогам 2020 года - уже 50 тыс., а через два года я ставлю планку выйти на 150 тыс. кв.м жилья в год", - отметил губернатор.

Проект "Дальневосточный квартал" предполагает предоставление застройщикам, проекты которых соответствуют определенным стандартам, статуса резидентов территорий опережающего развития и, соответственно, льготного налогового режима, земельных участков, государственной поддержки при создании коммунальной и социальной инфраструктуры при условии снижения стоимости жилья для дальневосточников.

Темпы возведения жилья на Камчатке остаются одними из самых низких в Дальневосточном федеральном округе из-за удаленности региона, повышенной сейсмичности и сложностей при доставке стройматериалов.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.