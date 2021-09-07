Резиденты ТОР смогут первыми получить поддержку Фонда страхования инвестпроектов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Проекты резидентов территорий опережающего развития (ТОР) смогут первыми получить поддержку Фонда страхования инвестиционных проектов, который планируется создать на Дальнем Востоке. Причем вне зависимости от вида их деятельности, сообщил в интервью ТАСС по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Солодов на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами сессий Восточного экономического форума озвучил предложение по созданию Фонда страхования инвестиционных проектов, который позволит повысить доступность кредитного финансирования таких проектов на Дальнем Востоке.

"Мы пока исходим из того, что это, в первую очередь, будут проекты резидентов территорий опережающего развития. А дальше будем смотреть", - сказал Солодов.

Ранее глава Камчатки доложил президенту, что при оценке качества инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе используется стандартная методика, по которой объективные особенности макрорегиона - удаленность, логистические трудности, низкая плотность населения, приводят к тому, что стандартный инвестиционный проект на Дальнем Востоке требует резервирования на уровне 35% от общего объема.

"Что мы предлагаем? Как раз ограничить уровень резервирования 10%, а оставшиеся 25 % покрыть из страхового фонда. На практике это означает, что 2% от стоимости проекта, от этих 25%, должны будут лежать в фонде. То есть нам нужно создать фонд всего лишь на 2% от стоимости проекта. Например, если вы хотите сделать проект на миллиард, мы берем пять миллионов и замораживаем их в фонде. Это позволит получать кредиты на миллиард, то есть очень большой мультипликатор", - пояснил Солодов.

Он добавил, что создание такого механизма позволит существенно легче привлекать инвестиции. "Мы не снимаем полностью риски, мы не берем на себя полностью работу банков, оценивая, надежный или ненадежный проект. Мы просто в тех проектах, которые проходят по критериям банка, смягчаем требования по резервированию, тем самым повышаем мотивацию банков в кредитовании проектов на Дальнем Востоке", - уточнил губернатор.

ВЭФ-2021

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.