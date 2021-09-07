"Ростелеком" инвестировал в телекоммуникационную инфраструктуру Якутии 5 млрд рублей

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" вложила в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) более 5 млрд рублей за последние десять лет, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Во вторник состоялся запуск волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в 43 населенных пунктах Республики Саха (Якутия) в режиме видеосвязи.

"За период с 2011 по 2021 годы "Ростелеком" инвестировал в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия) более 5 млрд рублей. По итогам восьми месяцев 2021 года магистральная волоконно-оптическая линия связи дошла до 43 населенных пунктов 12 улусов республики", - рассказали в пресс-службе.

Как сказал глава Якутии Айсен Николаев, благодаря высокоскоростному интернету в Якутии проводятся тысячи сеансов телемедицины, растет число полностью цифровых районов. В частности, таким стал Хангаласский район Якутии, который является строительным центром республики.

В Якутии за последние годы построено свыше 8,5 тыс. км ВОЛС к населенным пунктам, в которых живут 88% населения региона.