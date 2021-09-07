Takeda в 2022 году произведет около 150 млн доз вакцины от коронавируса Novavax

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Японская фармацевтической компания Takeda Pharmaceutical с 2022 года займется производством и распространением на территории Японии вакцины от коронавируса американской биотехнологической компании Novavax. Об этом сообщило во вторник Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Согласно заключенному контракту, Takeda получит от Novavax технологии производства препарата. Поставки вакцины на рынок начнутся в следующем году. Первоначальный план включает в себя производство порядка 150 млн доз вакцины.

Также отмечается, что Takeda и Novavax в настоящее время занимаются разработкой вакцины от коронавируса для использования ее при бустерной вакцинации.

В Японии применяются вакцины от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 75 млн человек (59,3 % населения), а две дозы - 60,6 млн (47,9%).