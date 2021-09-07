Росатом допускает строительство ветроэлектростанций во всех регионах, где это возможно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Новавинд", дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике, допускает строительство ветроэлектростанций (ВЭС) во всех регионах РФ, где это возможно. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Действующая программа ДПМ (договоров поставки мощности, по которой идет господдержка развития возобновляемых источников энергии - прим. ТАСС) уже распланирована, а для программы ДПМ 2.0 мы рассматриваем все возможные территории нашей страны", - сообщили в пресс-службе.

Перечень регионов, где в перспективе компания реализует свои проекты в области ветроэнергетики, будет понятен после того, как будут объявлены результаты конкурса в рамках программы ДПМ 2.0, добавили в компании.

АО "Новавинд" - дивизион Росатома, основная задача которого - консолидировать усилия госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 года. В контуре "Новавинд" сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике - от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.

Меры государственной поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ), предполагающие возврат инвестиций с гарантированной доходностью, работают до 2024 года, но отборы проектов по этой программе уже практически завершены. Ранее замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов сообщал, что программа господдержки развития возобновляемых источников энергии (ДПМ ВИЭ-2) позволит российским предприятиям к 2035 году увеличить почти вдвое мощности выпуска оборудования для генерации и довести его до 2,6 ГВт в год. Сообщалось, что в рамках продления программы поддержки зеленой энергетики предлагается повысить глубину локализации в России оборудования для ВИЭ-генерации и закрепить за инвесторами необходимость экспортировать произведенные компоненты для ВИЭ.