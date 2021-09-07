Объем внешней торговли Китая в январе - августе вырос на 34,2%

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Внешний товарооборот Китая за первые восемь месяцев текущего года вырос в годовом исчислении на 34,2%, составив $3,827 трлн. Об этом сообщило во вторник Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, экспорт страны в январе - августе увеличился на 33,7%, до $2,095 трлн. Импорт вырос на 34,8%, до $1,732 трлн.

Товарооборот России и Китая за этот период увеличился в годовом исчислении на 29,5%, до $88,997 млрд.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ в январе - августе вырос на 31,6% и составил $40,804 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 27,8%, до $48,193 млрд.

Объем торговли Китая и США в январе - августе вырос на 36,6%, до $470,32 млрд.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты в январе - августе увеличился на 33,3%, до $354,154 млрд. Импорт американской продукции вырос на 48%, до $116,162 млрд.