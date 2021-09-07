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Абрамченко поручила до 27 сентября предложить план по удешевлению автоперевозок овощей

ФАС поручено продолжить осуществление на постоянной основе мониторинга формирования в торговых сетях наценки на социально значимые товары

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС России совместно с отраслевыми союзами до 27 сентября 2021 года предоставить предложения по снижению цены автоперевозок овощей. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Провести анализ формирования стоимости перевозки овощной продукции автомобильным транспортом и в срок до 27 сентября 2021 года представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по возможности ее снижения", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ведомствам поручено организовать взаимодействие в целях недопущения роста стоимости перевозки автомобильным транспортом социально значимых товаров и о результатах ежеквартально докладывать в правительство Российской Федерации. Также ФАС поручено продолжить осуществление на постоянной основе мониторинга формирования в торговых сетях наценки на социально значимые товары, в том числе на овощи, входящие в состав "борщевого набора", и о результатах ежеквартально докладывать в правительство Российской Федерации.

Теги
РоссияАбрамченко, Виктория Валериевна
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