Абрамченко поручила доработать критерии оценки обеспеченности населения сельхозярмарками

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу доработать критерии оценки обеспеченности населения сельхозпродукции, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

"Минпромторгу России доработать критерии оценки (нормативы) обеспеченности населения ярмарками и рынками сельскохозяйственной продукции с учетом плотности расселения населения", - отмечается в сообщении.

Вице-премьер поручила министерству доложить о результатах в правительство РФ в срок до 15 сентября 2021 года. Кроме того, Абрамченко поручила в целях стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации исходить из необходимости: увеличения ярмарочной торговли в административных центрах субъектов Российской Федерации и крупных городах как наиболее емких рынках сбыта сельскохозяйственной продукции. Им также необходимо рассмотреть выделение площадок для организации ярмарок в местах повышенного сосредоточения покупателей (в проходных местах). Среди других мер, которые им необходимо допущение реализации на ярмарках сопутствующих продуктам питания товаров, недопущение необоснованных отказов в предоставлении площадок для организации ярмарок, обеспечение получения всеми заинтересованными гражданами и юридическими лицами торговых мест на ярмарках для реализации сельскохозяйственной продукции и сопутствующих товаров, недопущение снижения уже имеющегося количества ярмарок.