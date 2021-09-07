Абрамченко поручила расширить сотрудничество ретейла с поставщиками АПК из стран СНГ

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу России и Минсельхозу России проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками из стран СНГ. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Минпромторгу и Минсельхозу России проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельскохозяйственной продукции государств - участников СНГ в части поставок на территорию Российской Федерации овощей, входящих в состав "борщевого набора", в период сокращения запасов урожая собственного производства, в том числе в части замещения соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья, и о результатах доложить в правительство Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Минсельхозу России и Россельхознадзору поручено осуществлять мониторинг ситуации с прохождением фитосанитарного контроля в отношении ввоза овощей, входящих в состав "борщевого набора" из государств - участников СНГ. Срок исполнения поручения - до 15 сентября 2021 года, далее - ежеквартально.