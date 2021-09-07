Кабмин выделит более 300 млн рублей на строительство специализированных больниц в регионах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство России направит еще более 300 млн рублей на строительство специализированных больниц в Саратовской области, Удмуртии и Республике Коми. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте кабмина.

"В Саратовской области из этих средств будет профинансировано строительство онкологического диспансера на 200 коек. <...> Всего на эти цели будет выделено 87,6 млн рублей. Общая стоимость проекта, начатого в 2019 году, составляет около 6,5 млрд рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что учреждение рассчитано на 300 посещений в смену, оно будет оборудовано 20 местами дневного пребывания и 12 койками реанимации и интенсивной терапии.

"Удмуртия получит 164,1 млн рублей на создание лечебного корпуса с поликлиникой при Республиканской клинической туберкулезной больнице. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию уже в 2022 году. Еще 50,1 млн рублей поступит в бюджет Республики Коми. Эти средства пойдут на строительство Республиканской инфекционной больницы", - сообщили в правительстве, указав, что выделение дополнительных средств позволит своевременно ввести больницы в эксплуатацию и сделает качественную медицинскую помощь более доступной для жителей.

Постановление принято по итогам выступления премьера в Госдуме с отчетом о результатах деятельности правительства, которое состоялось в мае 2021 года. Тогда парламентарии обратили внимание на необходимость восстановить объемы финансирования строящихся медучреждений в нескольких регионах. Оно было сокращено в 2020 году в связи с перенаправлением бюджетных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией.