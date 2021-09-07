ВЭБ.РФ подписал на Восточном экономическом форуме соглашения на 770 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Общая стоимость проектов, по которым ВЭБ.РФ подписал соглашения в рамках Восточного экономического форума, составила порядка 770 млрд рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"В настоящее время ВЭБ.РФ рассматривает участие в финансировании 20 проектов на территории Дальнего Востока и Арктической зоны общим объемом 1,8 трлн рублей, предполагаемый объем финансирования со стороны ВЭБа составляет 0,6 трлн рублей", - приводится в сообщении комментарий зампреда ВЭБ.РФ - члена правления Артема Довлатова, курирующего развитие Дальнего Востока и Арктики.

При финансовой поддержке ВЭБ.РФ на Дальнем Востоке уже реализуется 31 проект общей стоимостью 3,4 трлн рублей, участие ВЭБ - 0,7 трлн рублей, по реализуемым проектам создали до 15 тыс. рабочих мест, добавил он.

"Особое внимание ВЭБ.РФ на реализации проектов, обеспечивающих качественные перемены в жизни людей: создание новых рабочих мест, доступ к современным услугам и сервисам, улучшение экологии. Именно такие сделки были заключены на ВЭФ: это и создание инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей в Хабаровском крае, и расширение возможностей по поставке качественной и недорогой рыбы в регионы России и многие другие проекты, часть из которых будут реализовываться в том числе с помощью нового механизма Минвостокразвития "Дальневосточная концессия", - сообщил также Довлатов.

VI Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.