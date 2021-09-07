ЦБ: общее число подразделений банков РФ за январь - август сократилось на 5%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Общее количество подразделений действующих в России банков по состоянию на начало августа сократилось на 5% или 1,5 тыс. и составляет 28 тыс. 56 подразделений, следует из статистики, опубликованной на сайте регулятора.

Согласно данным Банка России, существеннее всего за январь - август 2021 года сократилось количество представительств банков - на 31,6%, до 191. Количество головных офисов сократилось на 10,5% и составило 376 единиц. Число филиалов и операционных касс уменьшилось на 15% (477 и 654 соответственно). При этом увеличилось количество кредитных касс - с 2000 единиц до 2022, число передвижных пунктов кассовых операций осталось без изменений и составило 288 единиц. Количество операционных офисов сократилось за указанный период на 8%, до 5085 офисов.

Закрытие зафиксировано во всех регионах, кроме Тувы, Ингушетии и Пензенской области. Наибольшее количество ликвидированных офисов и отделений отмечено в Москве, их число сократилось на 212 единиц, и в Санкт-Петербурге (закрылось 111 офисов и отделений).