МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,2%, до 4036,41 пункта, индекс РТС - на 0,11%, до 1738,97 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:06 мск индекс Мосбиржи продолжил рост и находился на уровне 4040,95 пункта (+0,32%), индекс РТС был на уровне 1740,12 пункта (+0,18%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,26% - до $72,41 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,59% и торгуется на уровне $68,7 за баррель.