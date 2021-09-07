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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,2%

Индекс РТС поднялся на 0,11%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,2%, до 4036,41 пункта, индекс РТС - на 0,11%, до 1738,97 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:06 мск индекс Мосбиржи продолжил рост и находился на уровне 4040,95 пункта (+0,32%), индекс РТС был на уровне 1740,12 пункта (+0,18%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,26% - до $72,41 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,59% и торгуется на уровне $68,7 за баррель.

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