Авиарейс свяжет Тынду и Владивосток

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Авиарейс, который напрямую свяжет город Тында в Амурской области и Владивосток, запустят в ближайшее время. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила во вторник мэр Тынды Марина Михайлова.

"Хорошие новости от полномочного представителя президента в Дальневосточном округе Юрия Трутнева - ему удалось добиться того, что в Тынду теперь будут летать рейсы из Владивостока", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, кроме маршрута Владивосток-Тында, в перечень маршрутов, субсидируемых правительством России, добавили еще маршруты Благовещенск - Иркутск и Владивосток -Зея. "Сейчас ведется работа по организации этих маршрутов", - сообщили в региональном министерстве транспорта.

В августе после трехлетнего перерыва был совершен первый рейс дальневосточной единой компании "Аврора" из Хабаровска в Тынду.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что открытие новых социально значимых рейсов проходит в соответствии с планами дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов. Единая дальневосточная авиакомпания станет одним из инструментов развития Дальнего Востока, поможет в его социально-экономическом развитии.