МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Первый чартерный рейс из Москвы приземлился в Тюмени 7 сентября. Об этом говорится в сообщении Ростуризма со ссылкой на его главу Зарину Догузову.

"Сегодня из Москвы прилетел первый чартерный рейс в Тюмень. Тюмень постепенно становится популярным туристическим направлением, хотя еще пару лет назад этот современный, промышленный город мало у кого ассоциировался с туризмом и путешествиями. Сегодня здесь много оздоровительных программ, бальнеология, маршруты для активного отдыха на природе всей семьей и, конечно же, яркая культурно-историческая программа", - приводятся в сообщении слова Догузовой.

Она отметила, что в рамках новой чартерной программы сформированы готовые туры, в рамках которых можно, в частности, побывать на сибирских термальных источниках и погулять по самому древнему сибирскому городу Тобольск. "Стоимость такой туристической поездки, в которую входит перелет, проживание и экскурсии, нам удалось снизить почти в два раза", - подчеркнула глава ведомства.

Ростуризм в 2021 году запустил чартерную программу по России. При этом первые чартеры в тестовом режиме отправлялись уже в 2020 году. В 2021 году на эту меру правительство России выделило 1,2 млрд руб. Планируется, что благодаря чартерной программе десятки новых направлений станут доступнее и дешевле для туристов в среднем в два раза.

В 2020 году впервые полетели чартеры на зимний Байкал, программу продолжили летом. В начале июля первые чартерный борты полетели на остров Сахалин, полеты продолжатся зимой. Планируется, что 13 сентября первый туристический чартер прилетит в Казань. В рамках программы прорабатываются зимние направления, добавили в Ростуризме.