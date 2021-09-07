Хасис признал сложности в отношениях Сбера с Mail.ru

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Первый зампредседателя правления Сбербанка Лев Хасис признал, что во взаимоотношениях с Mail.ru Group, бывают сложности, но отверг предположения, что между банком и технологической корпорацией ведутся переговоры о прекращении совместного предприятия. Об этом Хасис сообщил в опубликованном во вторник интервью газете Financial Times.

Он согласился, что партнерские отношения между Сбербанком и Mail.ru Group привели к возникновению "сложностей в их отношениях", однако заметил, что обе компании "делают все, чтобы гарантировать, что [совместное предприятие] успешно развивается".

В марте Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Сбербанк и Mail.ru Group запросили неформальное разрешение российских властей на раздел активов своего совместного предприятия. После этого пресс-служба Сбербанка сообщила, что стоимость совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group намного выше, чем вложенные в него инвестиции, а компании являются в нем равноправными партнерами. В Mail.ru Group сообщили, что довольны высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых они выходить не планируют.

Хасис выступил в защиту развития "Сбербанком" собственной экосистемы. "Экосистемы набирают силу во всем мире. Если не было бы какой-то российской экосистемы, тогда граждане России были бы вынуждены жить в американских или китайских системах. У Apple есть собственная экосистема, основанная на монопольном доступе к популярным устройствам. Google и его системы представляют собой экосистему. Есть Facebook. Они все разрабатывают в качестве своих услуг электронную коммерцию и платежные системы. Если вы не создадите собственную, вам придется пользоваться какой-то чужой", - сказал он.

"Сложно увидеть луну, когда солнце ярко светит. Но со временем это изменится. Совершенно возможно, что если вы сделаете публичными какие-то бизнесы (входящие в экосистему банка - прим. ТАСС), они будут стоить на биржевых площадках значительно больше, чем когда они были частью Сбербанка", - высказал уверенность первый зампредседателя правления Сбербанка.

Сейчас в экосистему Сбербанка входят около 50 компаний, из них около трех десятков - ключевые. Экосистема представлена компаниями из сфер электронной коммерции, фудтеха, транспорта, сервисами в области развлечений, медицины и здоровье, мобильной связи, производства умных устройств, сервисы В2В и по работе с недвижимостью и другими.