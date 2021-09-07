Потери кондитеров России из-за споров с Белоруссией составили $9 млн

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" оценивает потери российских кондитеров, возникшие из-за запрета оборота кондитерской продукции с сорбитовым сиропом, в $9 млн. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Согласно аналитике "Асконд", в период ограничений российский экспорт в Белоруссию снизился на $9 млн", - сообщили в ассоциации.

Как пояснили в "Асконд", в октябре 2020 года российские кондитеры столкнулись с проблемами при реализации продукции на территории Белоруссии. Белорусский регулятор указывал на необходимость использования дополнительной специальной маркировки на кондитерских изделиях, в составе которых содержится сорбитовый сироп в качестве влагоудерживающего компонента. Кондитерские изделия без такой маркировки изымались из оборота. Под запрет попала продукция крупнейших российских предприятий: "Азовская кондитерская фабрика", "Кондитерская фабрика "Белогорье", "АККОНД", ООО "Русский кондитеръ" и многих других.

В ассоциации отметили, что причиной возникшего спора стало различное толкование положений Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". Белорусская сторона настаивала на необходимости маркировки "Содержит подсластитель. При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие" для всей продукции с сорбитовым сиропом. Российские производители указывали на то, что если сорбитовый сироп продукции используется не в качестве подсластителя, а в качестве влагоудерживающего агента, то никакой дополнительной маркировки наносить не нужно.

В апреле 2021 года ассоциация предприятий кондитерской промышленности "Асконд" обратилась Евразийскую экономическую комиссию с указанием на неправомерность ограничений на оборот кондитерской продукции российских производителей. Как сообщили в "Асконд", в результате рассмотрения запроса белорусская сторона приняла доводы ассоциации и возобновила оборот российской продукции.

"Белоруссия является одним из ключевых импортеров кондитерской продукции. Эксперты считают, что на восстановление потерянных позиций российских кондитеров на белорусском рынке может уйти до полутора лет", - заключили в ассоциации.

О том, что российские кондитеры потеряли $9 млн из-за запрета на ввоз продукции с сорбитовым сиропом, 7 сентября написала РБК.