В Удмуртии приняли новые льготы для МСП в туриндустрии и небольших населенных пунктах

ТАСС, 7 сентября. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли 7 сентября изменения в закон об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы. Так, льготы получат субъекты МСП, работающие в населенных пунктах республики численностью до 5 тыс. человек и создающие объекты туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Дополнительные льготы для бизнеса Удмуртии, работающего на упрощенной системе налогообложения, в двух чтениях утвердили на сессии Госсовета республики. С инициативами по снижению ставок ранее вышел экономический блок правительства Удмуртской Республики по поручению главы региона. Их разработали на основе предложений предпринимательских сообществ региона", - сказано в сообщении.

Изменения внесли в статью 1 закона Удмуртии об установлении налоговых ставок налогоплательщикам при применении упрощенной системы налогообложения. "Все предлагаемые изменения касаются трехкратного снижения ставок налога упрощенной системы налогообложения. При базе "доходы" ставки снижаются с 6% до 2%, при базе "доходы минус расходы" - с 15% до 5%", - сообщил первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов.

Первая инициатива касается бизнеса, зарегистрированного и работающего в населенных пунктах численностью до 5 тыс. человек. Для них ставка будет снижена до 2% по упрощенной системе налогообложения "Доходы" и до 5% - по упрощенной системе налогообложения "Доходы минус расходы". Льготы будут действовать в 2022 и 2023 годах для розничной торговли, общепита, бытовых услуг, спорта и культуры. Воспользоваться льготами смогут предприниматели из почти 2 тыс. населенных пунктов. "Мы ожидаем, что снижение ставок простимулирует развитие сервисных отраслей на селе, и к концу 2023 года число таких предпринимателей увеличится более чем на 15%", - подчеркнул Сунцов.

Ставки до 2% (доходы) и 5% (доходы минус расходы) по упрощенной системе налогообложения в 2022 и 2023 годах снизят для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые создают объекты туристической инфраструктуры в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Для этого они должны заключить соглашение с правительством Удмуртии и работать в общепите, гостиничной отрасли, заниматься кемпингами или жилыми автофургонами и туристическими автоприцепами. Льгота охватит порядка 1,4 тыс. предпринимателей республики.

Льготные ставки по упрощенной системе налогообложения 2% (доходы) и 5% (доходы минус расходы) получат резиденты территорий опережающего социально-экономического развития. "В результате принятия законопроекта ожидается повышение инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики за счет привлечения резидентов. Кроме того, это дополнительные налоговые поступления в бюджет региона", - заключил Сунцов.