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В Новороссийске из-за шторма налив нефти происходит не по графику

Как заявили в "Транснефти", работы ведутся исходя из фактической погоды

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Налив нефти и нефтепродуктов в порту Новороссийска проходит исходя из фактической погоды, шторм в районе Новороссийска продолжается. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Новороссийске в продолжающемся шторме сегодня в 01:30 возникло "окно", в которое успели пришвартовать танкер. Налив идет исходя из фактической погоды, следующая по графику позиция подходит завтра", - сказал он.

Порт в Махачкале накануне с 12:40 до 16:30 был закрыт из-за шторма, слив с танкеров начался в ночь. В остальных портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.

Прием нефти в систему "Транснефти" идет без существенных отклонений от плана.

"В поставках на НПЗ вновь ввел ограничение Куйбышевский НПЗ с одновременной просьбой существенно скорректировать поставку и на последующие двое суток как указано в полученной телефонограмме "по причине незапланированного снижения объема переработки нефти", - отметил Демин. ТАСС пока не располагает комментарием завода.

Кроме того, 6 сентября в Иркутской области произошло землетрясение с эпицентром в 180 км юго-западнее Тулуна на глубине 10 км магнитудой 5,5 и интенсивностью 6,5-7 баллов. После этого провели обследование объектов ВСТО, которые находятся в радиусе 350 км от эпицентра. Обследование не выявило нарушений функционирования, негативные последствия землетрясения отсутствуют, сообщил официальный представитель "Транснефти".

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