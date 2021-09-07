В Дагестане планируют консолидировать активы энергокомпаний для борьбы с долгами

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют консолидировать активы ресурсоснабжающих предприятий, создав государственные республиканские предприятия для борьбы с ростом задолженности за энергоресурсы. Об этом сообщил врио главы региона Сергей Меликов на встрече с журналистами во вторник.

"Путь выравнивания этой ситуации [роста задолженности] только один - консолидация разобщенных хозяйств. Мы сегодня думаем о создании республиканской организации - например, "Дагводоканал", чтобы через нее уже вести чистую прозрачную работу. Такое же предложение поступило "Россетям" от нас, причем уже с дорожной картой. С "Газпромом" тоже давно работаем в этом направлении", - сказал Меликов.

Он отметил, что в первую очередь речь идет о консолидации ресурсоснабжающих организаций, в частности водоканалов, в крупных городах республики. "Это Махачкала, Каспийск, Избербаш, наверное, Дербент и Кизилюрт. А дальше уже будем смотреть по мере развития", - уточнил глава региона.

По его словам, рост задолженности перед энергокомпаниями происходит не столько из-за неплатежей населения, сколько из-за долгов организаций, в том числе работающих в сфере ЖКХ, а также из-за большого количества собственников энергосетей. "Например, "Газпром межрегионгаз" - поставщик газа, при этом он владеет только 16% имущества - оборудования, газовыми сетями. Все остальное - это частники, муниципалы, бесхозные сети. Примерно такая же ситуация в "Россетях", - пояснил врио главы региона.

Возможные сроки консолидации энергетических активов республики Меликов не назвал, отметив, что для этого требуется довольно большой объем работы. "Как правило, половина этих историй требует судебного решения, и на все это требуется время", - добавил он.

В регионах Северного Кавказа наблюдается наибольшая задолженность за энергоресурсы. По данным Центра финансовых расчетов на конец апреля, на субъекты СКФО приходится 85% долгов за электроэнергию. По данным зампредседателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова, просроченная задолженность регионов округа по оплате газа составила 99,2 млрд рублей, основной прирост задолженности - 4,1 млрд рублей - образовался в Дагестане.