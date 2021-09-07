Челябинские компании нарастили объем экспорта почти на 70% за полгода

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Компании из Челябинской области нарастили объем экспортных поставок за первое полугодие до $3,3 млрд, что на 69% больше, чем было за аналогичный период 2020 года. При этом активнее всего растут объемы поставок в страны дальнего зарубежья, сообщила ТАСС во вторник министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

"В 2020 пандемийном году Челябинской области удалось сохранить объемы экспорта, они составили $4,2 млрд и уступили к предыдущему году только на 3%. А вот в 2021 году объем экспорта показывает активный рост: за январь-июнь он на 69% превысил уровень аналогичного периода прошлого года и составил почти $3,3 млрд . В чем причины? Этому способствовала активная работа правительства области, деловых объединений, в том числе Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, по поиску новых экспортных ниш и выводу предпринимателей на экспорт", - сказала собеседница агентства.

По словам Лугачевой, драйвером роста остаются поставки в страны дальнего зарубежья. За полгода они выросли на 108% (экспорт в ближнее зарубежье вырос на 30%). Наибольший объем поставок зафиксировали в Турцию, Казахстан, Египет, Узбекистан, Китай, Кувейт, Белоруссию, Украину, Киргизию и Германию. В товарной структуре экспорта приоритетными остаются поставки черных и цветных металлов, за шесть месяцев их объем составил $2,5 млрд (77% от общего объема экспорта в регионе).

По данным министерства, Челябинская область входит в число лучших регионов России по доле несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме экспорта (она составляет 97,23%, по данным аналитического портала "Экспорт регионов" Российского экспортного центра).