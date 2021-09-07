В Тюменской области открыли крупный комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Комплекс полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. т в год и стоимостью 9 млрд рублей открыли в Тюменской области. Создали более 1 тыс. рабочих мест.

"Даем старт большому инвестиционному проекту, который реализовала в Тюменской области группа компаний "РУСКОМ". Очень приятно, что такие большие проекты реализуются в сфере агропромышленного комплекса, который в последние годы несмотря на все сложности [находится] на подъеме. В этом проекте задействованы два муниципалитета: Юргинский муниципальный округ, Голышмановский городской округ", - сказал глава региона Александр Моор на открытии комплекса.

Как сообщил журналистам председатель совета директоров группы компаний "РУСКОМ" Темури Латария, основной сбыт сегодня - более 80% - будет осуществляться в регионы Восточной Сибири: Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область. "Стоимость проекта - реализованы около 9 млрд рублей. Срок окупаемости - 10 лет. Я уверен, что мы окупим его в намеченные сроки", отметил он.

По информации пресс-службы правительства, производство включает в себя комбикормовый завод, элеваторный комплекс, площадку племенного репродуктора, которая находится в Юргинском районе, и площадку в Голышманово.

Срок реализации проекта - 2019 - 2021 годы, создали более 1 тыс. рабочих мест. К концу года проект выйдет на полную производственную мощность.