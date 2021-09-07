Приамурье на ВЭФ заключило соглашений на общую сумму 140 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Амурская область на Восточном экономическом форуме заключила 20 соглашений на общую сумму 140 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба правительства Амурской области.

"Участие Амурской области в ВЭФ-2021 считаю продуктивным. Регион заключил 20 соглашений на общую сумму 140 млрд рублей", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

По мнению Орлова, одна из самых значимых договоренностей достигнута с группой компаний "ПИК" в части строительства около 800 тыс. кв. метров жилья по новым технологиям, что позволит закрыть потребность региона в жилой площади до 2024 года.

"Не менее важным является соглашение с Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Благодаря их поддержке по программе "Дальневосточная концессия" в Благовещенске появится новая поликлиника на 380 посещений в смену с меньшей нагрузкой на областной бюджет. Сразу три соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и инвесторами будут направлены на реализацию проектов реконструкции Албынского рудника, Олекминского месторождения и создания в Тындинском районе нового логистического кластера, это позволит создать порядка 1 850 новых рабочих мест на севере области", - сказал Орлов.

По данным пресс-службы правительства региона, в ближайшее время по всем проектам в рамках заключенных соглашений будут составлены подробные дорожные карты.

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.