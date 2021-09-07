Число остановок на маршруте поездов "Ласточка" Петербург - Новгород увеличат с сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Количество остановок на маршруте скоростных поездов "Ласточка" между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом увеличится с 17 сентября. По пути следования составы будут делать остановки в Трубниково и Торфяном в Ленобласти, сообщила во вторник пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

"АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует, что в целях улучшения качества обслуживания пассажиров с 17 сентября 2021 года назначаются остановки на станциях Трубниково и Торфяное для электропоезда "Ласточка", следующего на участке Санкт-Петербург - Великий Новгород", - говорится в сообщении.

Общее число остановок между двумя городами увеличится до девяти. Поезд будет отправляться в 07:26 с Московского вокзала и прибывать в Новгород в 10:17.

Первая "Ласточка" из Петербурга в Великий Новгород отправилась в 2013 году.