Депутаты Рады предупредили об угрозе коллапса энергосистемы из-за роста тарифов ЖКХ

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства Украины может привести к развалу энергетической системы страны. Об этом ряд депутатов Верховной рады заявили во вторник на заседании, открывшем новую сессию парламента после летних каникул.

"Планируемое повышение тарифов в ЖКХ приведет к развалу энергетической системы страны и сферы финансов, сделает неплатежеспособным большинство населения", - сказала, в частности, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По ее словам, одна из главных проблем на Украине, которая борется с "эпохой бедности", - повышение в полтора-два раза тарифов на тепло, горячую воду, газ. "Это значит, что 80% семей будут неплатежеспособными, это влечет развал энергетической системы, финансов нашей страны", - сказала Тимошенко. В этой связи она призвала парламентариев объединиться вокруг подготовленного "Батькивщиной" законопроекта, предлагающего "отдать людям" газ, добываемый на Украине. Кроме того, она призвала одобрить зарегистрированный сегодня законопроект, в соответствии с которым часть средств, полученных от МВФ, должна быть направлена на субсидии. "Мы предлагаем немедленно принять закон, потому что после начала отопительного сезона в стране будет коллапс и в каждой семье будет коллапс", - сказала Тимошенко.

В свою очередь группа "За будущее" в Раде призвала парламентариев обязать правительство внести в течение двух месяцев программу энергосбережения. "Мы должны понимать, что делать и как "латать дыры" во время отопительного сезона, как будут использоваться средства", - сказал сопредседатель группы Виктор Бондарь. По его словам, кабинет министров должен предусмотреть инвестирование на энергосбережение и модернизацию объектов энергетической инфраструктуры, что позволит сократить до 30% использование газа и электроэнергии.

Проект постановления о социальной защите населения в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги внесла в Раду и фракция партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Она, в частности, настаивает на государственном регулировании цен на природный газ и электроэнергию и тарифов на коммунальные услуги для населения, а также на доступности цен и тарифов для абсолютного большинства потребителей. ОПЗЖ также требует установить трехлетний мораторий на рост цен на природный газ, электроэнергию и другие тарифы ЖКХ.

В начале августа офис президента Украины анонсировал повышение тарифов на электроэнергию, заверив при этом, что оно "не будет резким". Ряд местных экспертов считают, что Украину через два-три месяца может ждать энергетическая катастрофа из-за роста рыночных цен на газ и отсутствия прямых поставок голубого топлива из РФ. По их мнению, на фоне падения уровня жизни и увеличения тарифов ЖКХ неизбежно усугубление кризиса неплатежей.