Две новых станции МЦД предложили назвать Площадью трех вокзалов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новую станцию МЦД-2 и строящуюся станцию МЦД-4 на месте платформы Каланчевская могут назвать Площадью трех вокзалов. Такое предложение мэру Москвы Сергею Собянину сделали студенты Российского университета транспорта (МИИТ) и жители Красносельского района столицы.

"По сути дела, да, эта станция - это новый вокзал, который соединяет три исторических вокзала. Давайте подумаем. Здесь еще будет пятый вокзал для высокоскоростной магистрали, ВСМ", - сказал Собянин в ходе осмотра выполненных работ по улучшению условий дорожного движения в районе площади трех вокзалов и хода строительства новой железнодорожной станции для поездов наземного метро МЦД-2 и МЦД-4.

Он также отметил, что в районе Комсомольской площади ранее были восстановлены пешеходные переходы, некоторые из них не работали более 10 лет и порядка 30 лет. Также здесь была проведена реорганизация дорожного движения.

"Проект развития Москвы уникален, реализуются совместно с городом решения, которые в мире в ряде случаев реализовать невозможно. Здесь (на Комсомольской площади - прим. ТАСС) самая сложная точка в Москве с позиции железнодорожного транспорта, здесь сходятся три вокзала, пассажирские потоки, поезда. Сейчас мы находимся на одной платформе (МЦД-2 - прим. ТАСС), через некоторый промежуток времени сделаем вторую (МЦД-4 - прим. ТАСС). <…> Идем строго по графику, [даже] с опережением. В начале 2023 года здесь проект будет запущен: новые станции, безбарьерная среда, будет удобно мамам с детьми и инвалидам, все требования будут учтены", - сообщил журналистам во вторник глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

По его словам, после окончания строительных работ в районе Комсомольской площади возрастет поток автомобилей и частота движения поездов, но при этом, благодаря установке специальных экранов, снизится уровень шума.