Российские туристы совершили летом более 20 млн поездок по массовым направлениям страны

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские туристы летом 2021 года, по предварительным данным, совершили более 20 млн поездок по массовым направлениям страны. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По предварительной оценке, на массовых летних направлениях внутри России, по данным нашей аналитической службы, отдохнули более 20 млн человек", - сказала она.

Ломидзе отметила, что лидером среди внутренних туристических направлений стал Краснодарский край, а также Крым и Калининград. "В этом нет никакого сюрприза", - считает она. Ломидзе также добавила, что некоторые туристы не один раз направлялись в поездки этим летом.

Говоря о стоимости отдыха, исполнительный директор АТОР отметила, что в бюджетном и эконом-сегменте отдых в России дешевле, чем за рубежом. В сегментах среднем и премиальном отдых в России чуть дороже, чем за рубежом. По ее данным, средняя стоимость тура по массовым направлениям составляет 50-70 тыс. рублей за неделю. Что касается отдыха по таким направлениям, как Приволжье, Алтай и Тюмень, то Ломидзе отметила, что там размыв цен составляет от 25 до 80-100 тыс. рублей.

Она добавила, что общее количество людей, которые никуда не поехали, незначительно изменилось. Но при этом, по ее словам, многие люди совершают внутренние поездки по стране на несколько дней, не воспринимая это как туристические поездки.

Отдых в Турции

Ассоциация туроператоров России оценивает туристический поток из РФ в Турцию в 2021 году в 4-4,5 млн человек. "До конца года Турция примет, скорее всего, 4-4,5 млн российских туристов", - сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что Турция является самым популярным туристическим направлением для россиян и в 2021 году турпоток в эту страну существенно больше, чем в 2020 году. Однако пока этот показатель значительно меньше, чем в 2019 году, когда в Турции отдохнули почти 6 млн россиян. При этом, по ее словам, в "высокий сезон", который охватывает лето и сентябрь, в Турции, по предварительным данным, могут отдохнуть 2,3-2,4 млн россиян.

По мнению Ломидзе, успешность Турции объясняется удобной транспортной доступностью, а также запуском чартерных рейсов в эту страну. "Из массовых зарубежных направлений больше ни одна страна не удостоилась такой чести", - сказала она.

Исполнительный директор АТОР добавила, что остальные страны не дотягивают до Турции по объему турпотока и разрыв достаточно большой. "Открыто 40 стран, куда можно отправиться с туристическими целями. Но они сильно уступают Турции", - заключила она.