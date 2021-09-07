Во Франции из-за весенних заморозков сократится производство вина

ПАРИЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Производство вина во Франции снизится в 2021 году из-за весенних заморозков в стране, которые нанесли сильный ущерб виноградникам. Об этом сообщило во вторник Министерство сельского хозяйства страны.

"Из-за весенних заморозков сокращается значительная часть производства [вина в этом году], показатели которого ожидаются на исторически низком уровне. Ниже аналогичных цифр за 1991 и 2017 годы", - приводит сообщение министерства агентство Reuters.

Ожидается, что производство вина во Франции упадет до 33,3 млн гектолитров в этом году, что на 29% меньше по сравнению с предыдущим годом.

По сообщению министерства, из-за неблагоприятных погодных условий в разной степени пострадали практически все винодельческие регионы Франции.